Trafic de visas humanitaires: M. Francken dénonce un "règlement de compte politique"

(Belga) L'ex-secretaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Theo Francken (N-VA), a qualifié dimanche de "règlement de compte politique" l'affaire de vente de visas humanitaires à laquelle son nom est associé, en dénonçant la "soif de sang" de ses détracteurs sur la chaîne de télévision flamande VTM.

Il a également récusé sur la chaîne francophone RTL-TVI tout clientélisme de la part de son parti. "On a sauvé des dizaines, des milliers de moslims (musulmans", ndlr)", a déclaré le bourgmestre de Lubbeek (Brabant flamand). M. Francken est sous le feu des critiques depuis l'arrestation mardi d'un conseiller communal N-VA de Malines, Melikan Kucam, suspecté d'avoir reçu d'importantes sommes d'argent pour permettre à des habitants de zones de conflit en Syrie, en Irak ainsi que dans des pays frontaliers de voyager en Belgique avec un visa humanitaire. Au moment des faits, M. Francken était encore secrétaire d'Etat au sein du gouvernement fédéral et M. Kucam a agit comme intermédiaire avec le cabinet de M. Francken. Lors de l'émission De Zevende Dag de la VRT, il a répété condamner les pratiques éventuelles douteuses du conseiller communal - dont l'avocat, Me Jan De Volder - candidat sur une liste CD&V à Anvers lors des élections communales du 14 octobre dernier -, a assuré sur RTL qu'il n'avait "jamais demandé de l'argent" pour faciliter l'arrivée de chrétiens bénéficiaires de visas humanitaires. (Belga)