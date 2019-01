Nabil observe sur les radars un avion survoler l'aéroport de Bruxelles à plusieurs reprises: "Il s’agit d’un vol à caractère spécial"

Un amateur d'aviation a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous après avoir observé le parcours étrange d'un petit appareil au-dessus de Zaventem ce dimanche après-midi. "J'ai remarqué sur flightradar24 qu'un petit avion tournait en rond durant de longues minutes autour de l'aéroport de Bruxelles avant de repartir vers l'aéroport d'Ostende", nous a écrit Nabil en demandant des informations.









Comme on peut le voir sur la carte retraçant le parcours de l'appareil, l'avion a décollé à 13h53 d'Ostende et a pris la direction de la capitale. Il a survolé Zaventem durant un moment avant de retourner à Ostende pour s'y poser à 15h21. Durée du vol: 1h28.



En analysant ses précédents vols au cours des derniers jours, nous remarquons que l'appareil survole régulièrement des zones bien précises en Belgique.









Contacté par nos soins, le porte-parole de Skeyes, l'entreprise publique autonome belge chargée du contrôle du trafic aérien anciennement appelée Belgocontrol, a réagi. "Il s’agit d’un vol (petit avion) à caractère spécial (calibration d’instruments de navigation aérienne, mission photo/vidéo, inspection thermique, etc.) nécessitant une autorisation des autorités compétentes ainsi que de la cellule 'special activity' de Skeyes", a expliqué Alain Kniebs.



Si le comportement de l'appareil semblait étrange, il n'y a donc rien d'inquiétant.