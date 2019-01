Sept individus règlent leurs comptes à Dinant armés de divers objets: couteau, cric, marteau...

Un violent règlement de compte entre sept personnes a eu lieu samedi soir vers 19h30 dans le milieu toxicomane, à Dinant, a indiqué dimanche le parquet de Namur.



Une adolescente, née en 2002, serait à l'origine de ce règlement de compte, qui a vu débarquer six personnes chez une septième. Ces individus étaient notamment armés d'un couteau avec une lame de trente centimètres, d'une arme factice et d'un cric. Durant l'échange de coups qui s'en est suivi, la victime s'est défendue avec un marteau, qu'elle a lancé au visage d'un de ses agresseurs. Ce dernier a été hospitalisé.



Parmi tous les protagonistes, trois ont été interpellés tandis que trois autres se trouvent toujours dans la nature. Un juge d'instruction a été saisi de l'affaire. Les chefs d'inculpation sont tentative d'assassinat, coups et blessures, violation de domicile et utilisation d'armes prohibées.