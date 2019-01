Vos photos de l'éclipse totale de lune visible en Belgique ce matin: "Trop beau!"

La Terre a fait de l'ombre à la Lune ce lundi matin. Une éclipse totale de l'astre de la nuit qui lui donne un aspect rougeâtre et qui était bien visible chez nous.

Dans l’observation du ciel, c’est un des évènements les plus impressionnants et attendus. Tout le monde peut contempler une éclipse lunaire. Ce moment où la Terre se situe exactement entre le Soleil et la Lune. Elle était totale entre 5h41 et 6h43 ce matin. La Lune a été mangée progressivement pour offrir finalement une couleur rouge sang. En prime pour cette éclipse, la Lune était une "super Lune", le terme utilisé quand elle se trouve à une distance relativement proche de notre planète, en l'occurrence 358.000 km.







"Elle peut prendre une couleur cuivrée car une partie des rayons du soleil n'atteignent plus directement la Lune, puisque la Terre se trouve entre les deux. Ces rayons solaires sont filtrés par l'atmosphère terrestre, et les rayons rouges sont déviés vers l'intérieur du cône d'ombre, et donc vers la Lune", explique David Reitzel, astronome.







Contrairement aux éclipses de Soleil, il n’y avait aucun risque pour les yeux et on n’avait pas besoin forcément d’instrument pour l’observer.



La prochaine éclipse n’aura pas lieu chez nous avant 2029.







Le timing:



- Ce lundi à 4H34 du matin: début de l'éclipse partielle, la Lune a commencé à passer dans l'ombre de la Terre.



- De 5H41 à 06H43: pendant une heure et deux minutes, la Lune était entièrement dans le cône d'ombre de la Terre. Elle n'était cependant pas invisible: elle apparaissait dans une sombre teinte rouge.



- A 7H51: la Lune est sortie complètement de l'ombre de la Terre.







Visible depuis plusieurs continents



Dans les rues de Mexico, de Los Angeles, de Paris ou de Ouarzazate, les regards se sont levés vers le ciel pour observer le phénomène, autour de minuit pour les continents américains, peu avant l'aube en Europe et en Afrique. À Washington, la phase de totalité correspondait à l'heure de fermeture des bars, une veille de jour férié. Si chez nous, les conditions météorologiques étaient idéales pour observer le phénomène, à Londres en revanche, les amateurs d'astronomie n'ont pas eu de chance: les nuages ont bloqué la vue.









Les prochaines éclipses



Des éclipses totales ou partielles de Lune se produisent au moins deux fois par an, explique Florent Deleflie, astronome à l'Observatoire de Paris-PSL, à l'AFP. Elles ne sont pas visibles de partout.



Il est plus rare de pouvoir observer des éclipses totales en intégralité, comme ce lundi. La dernière fois que les Européens ont pu assister à une éclipse totale date de juillet 2018, et la prochaine aura lieu le 20 décembre 2029.



Les Nord-Américains auront davantage de chance: 2021 pour la côte Ouest et 2022 pour la côte Est.