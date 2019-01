Madagascar: neuf morts après de fortes pluies

(Belga) De fortes pluies dans la nuit de samedi à dimanche à Antananarivo ont entraîné l'effondrement d'habitations, faisant au moins neuf morts, selon un bilan donné dimanche par les pompiers.

"Lors d'une intervention d'urgence samedi soir dans le quartier de Tsimialonjafy (à Antananarivo), on a retrouvé cinq corps sans vie", selon le rapport transmis à l'AFP par les services des pompiers de la capitale malgache. "Et ce dimanche, on a retrouvé sous les décombres quatre autres corps sans vie". La gendarmerie a indiqué avoir reçu un appel de détresse des habitants du quartier vers 19h00 samedi. Et le député du quatrième arrondissement d'Antananarivo, Félix Randriamandimbisoa, a évoqué cinq maisons emportées par les eaux de ruissellement, qui se sont effondrées sur d'autres habitations du quartier de Tsimialonjafy, qui se trouve en contrebas de la colline rocheuse d'Andohalo. Cette colline abrite des bâtiments historiques comme la maison de Jean Laborde ou le palais royal de Manjakamiadana, lieu d'attraction touristique. (Belga)