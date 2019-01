Bernard a déjà photographié une Lune impressionnante ce dimanche soir à Jemeppe-sur-Meuse

Le rendez-vous pour l'éclipse lunaire, c'est ce lundi entre 5h41 et 5h43. Pourtant, Bernard a photographié une Lune particulièrement impressionnante dès ce dimanche soir à Jemeppe-sur-Meuse. Voyez plutôt:







Bernard Radelet nous en dit plus sur la façon dont il a pris ces photos: "Le coucher du soleil m'a bien servi pour avoir ce genre de couleur".



Et il nous a déjà prévenu qu'il comptait suivre avec attention l'éclipse lunaire. "Je suis très chaud pour cette nuit malgré le froid", plaisante-t-il. De quoi s'attendre à de très belles images pour ce lundi.