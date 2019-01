Aqmi revendique l'attaque au Mali en "réaction" à la visite de Netanyahu au Tchad

(Belga) Le groupe djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) a revendiqué dimanche l'attaque au Mali au cours de laquelle 10 Casques bleus tchadiens ont été tués, indiquant qu'il s'agissait d'une "réaction" à la visite au Tchad du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon l'agence de presse mauritanienne Al-Akhbar.

Aqmi affirme avoir mené l'attaque, la plus meurtrière contre la Mission de l'ONU au Mali (Minusma), "en réaction contre la visite (dimanche) du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au Tchad", précise Al-Akhbar, une agence connue pour recevoir et diffuser régulièrement des communiqués de cette mouvance. Les Casques bleus du contingent tchadien stationnés à Aguelhok, dans le nord-est du Mali, à 200 km de la frontière algérienne, ont "repoussé une attaque complexe lancée par des assaillants arrivés à bord de nombreux véhicules armés", selon la Minusma. Trois assaillants ont été tués et un capturé lors de la confrontation, une attaque dite "complexe", a indiqué une source proche de la Minusma. L'assaut, qui a fait également 25 blessés parmi les Casques bleus tchadien, selon l'ONU, a coïncidé avec l'arrivée à N'Djamena du Premier ministre Benjamin Netanyahu, la première visite d'un chef de gouvernement israélien dans ce pays à majorité musulmane, parmi les plus engagés dans la lutte contre Boko Haram et l'Etat islamique dans la bande sahélo-saharienne et en Afrique de l'Ouest. (Belga)