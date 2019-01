Washington n'a "pas de plan" pour après son retrait de Syrie

(Belga) Les Etats-Unis n'ont pas de plan pour la Syrie à l'heure où ils mettent en oeuvre l'ordre du président Donald Trump de retrait des troupes américaines, a affirmé dimanche l'ancien envoyé spécial américain pour la coalition internationale antidjihadiste, Brett McGurk.

"Il n'y a pas de plan pour ce qui suit", ce qui augmente les risques pour les troupes américaines sur place, a déclaré M. McGurk, qui a démissionné de ses fonctions en décembre après l'annonce du retrait américain de Syrie. Il s'exprimait dans une interview à la chaîne CBS, après qu'une attaque suicide eut fait mercredi 19 morts dont quatre Américains à Manbij, dans le nord de la Syrie, ville contrôlée par des combattants kurdes appuyés par des militaires américains. L'attentat a été revendiqué par le groupe Etat islamique (EI). Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre les troupes américaines depuis leur déploiement en Syrie en 2014. Donald Trump a ordonné le mois dernier le retrait des quelques 2.000 militaires américaines présents en Syrie. Cette mesure a été suivie par la démission du ministre de la Défense Jim Mattis et par celle de Brett McGurk, qui ont exprimé leur désaccord avec cette décision. "Le président a été clair, nous partons. Et cela signifie que nos troupes doivent avoir clairement une mission: se retirer, et se retirer en sécurité", a dit M. McGurk. Mais "en ce moment nous n'avons pas de plan", a-t-il ajouté. "Cela augmente la vulnérabilité de nos troupes (...) Cela augmente les risques pour nos hommes sur le terrain en Syrie et cela va ouvrir de l'espace pour l'EI". L'ancien émissaire a également estimé qu'un "partenaire" tel que la Turquie, alliée de Washington au sein de l'Otan, n'était pas en mesure de remplacer les Etats-Unis comme l'assure Ankara. Donald Trump avait justifié sa décision de retrait des troupes américaines par par le fait que l'EI était vaincu, ce que Brett McGurk et d'autres experts mettent en cause. (Belga)