Panama: panne d'électricité géante à trois jours de la venue du pape

(Belga) Une panne d'électricité géante a frappé dimanche la ville de Panama et plusieurs régions de ce pays d'Amérique centrale, à trois jours de l'arrivée du pape François pour une nouvelle édition des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ).

Pendant six heures, les habitants ont été privés d'eau potable en raison de l'arrêt des stations d'épuration d'eau, les feux de circulation sont restés éteints et les commerces ont été privés de courant. En fin d'après-midi, le président panaméen Juan Carlos Varela a annoncé sur Twitter que le "rétablissement total" de l'électricité était effectif, après une réunion avec la direction du fournisseur national d'électricité, ETESA (Empresa de Transmision Electrica). Auparavant, M. Varela a démenti dans une conférence de presse que la panne soit liée à une augmentation de la demande d'énergie causée par l'approche des JMJ. "C'est un incident qui n'est lié à aucune question de demande", a-t-il dit. L'aéroport international Tocumen de Panama et le canal de Panama ont pu continuer à fonctionner grâce à leur systèmes de secours. D'autres pays d'Amérique centrale, comme le Costa Rica et le Nicaragua, ont eux aussi été affectés par des coupures de courant. Le pape François est attendu mercredi pour une nouvelle édition des JMJ à Panama, où il sera accueilli par au moins 150.000 jeunes catholiques de plus de 150 pays. Avant lui, Jean Paul II avait été le dernier pape à se rendre au Panama, en 1983, dans le cadre d'une tournée en Amérique centrale. (Belga)