L'homme qui a poignardé un policier au Parc Maximilien condamné à 5 ans de prison

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné à cinq ans de prison l'homme qui a poignardé un policier le 17 septembre dernier au Parc Maximilien, à Bruxelles.

D'après son avocat, le prévenu n'a jamais eu l'intention de blesser ni de tuer l'agent. Face au tribunal, ce dernier a affirmé qu'il n'avait pas compris les injonctions de la police et avait attaqué l'agent par inadvertance, aveuglé par le gaz lacrymogène.



Le tribunal correctionnel n'a pas cru à cette version et l'a condamné à cinq ans de réclusion pour tentative de meurtre, rébellion et possession d'arme illicite. Il a également accordé des indemnités de 1.000 euros au policier blessé pour le dommage matériel qu'il a subi et des indemnités de 1.000 euros pour le dommage moral.



Le 17 septembre dernier, des agents de police avaient procédé à un contrôle au parc Maximilien, près de la gare du Nord à Bruxelles. Ils avaient réveillé un homme afin d'obtenir son identité. Celui-ci avait alors exhibé un couteau. Les policiers l'avaient sommé de le lâcher et avaient fait usage d'une bombe lacrymogène. Mais le suspect n'avait pas obtempéré et avait attaqué l'un des policiers, le blessant légèrement à la tête. Un autre agent avait alors tiré avec son arme à feu à trois reprises sur l'agresseur. Touché à la poitrine et à la jambe, ce dernier avait été emmené à l'hôpital dans un état critique mais avait survécu à ses blessures.