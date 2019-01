Un Belge sur six convaincu des bienfaits de la comodalité pour améliorer la mobilité

(Belga) La comodalité, soit le fait d'associer de manière efficace divers modes de transport, est, selon de nombreux experts, l'une des solutions pour faire diminuer les embouteillages sans cesse grandissants sur les routes. Le Belge moyen ne partage pas tant cet avis puisque seul un sur six (18%) est convaincu des bienfaits de cette "combi-mobilité", selon une enquête menée auprès d'un millier de Belges (marge d'erreur de 3,01%) pour le compte de la Fédération belge de l'automobile et du cycle (Febiac), à l'occasion du salon de l'auto.

A contrario, près de la moitié (45%) des sondés estime que cela ne permettra pas de résorber les embouteillages. Par ailleurs, les jeunes sont plus convaincus que les personnes plus âgées. Près de la moitié des 18-30 ans pensent qu'ils peuvent contribuer à réduire les embouteillages en optant pour la combi-mobilité. Par contre, seuls 34% des plus de 30 ans en sont persuadés. Le Belge reste en définitive attaché à sa voiture, selon l'enquête. Sept personnes sur dix l'utilisent (60% leur voiture privée, 10% leur voiture de société) pour aller au travail. Ils sont ensuite 20% à emprunter le tram ou le bus, et 18% à enfourcher leur vélo. Les personnes interrogées justifient le succès de la voiture par la couverture insuffisante du réseau des transports publics. Près d'un navetteur sur quatre (38%) prend la voiture parce que le bus ou le train coûte trop cher ou par manque de connexion (34%). Un tiers déclare aussi qu'en raison de leur activité professionnelle, il leur est impossible de faire autrement (36%). Seuls 11% combinent d'ailleurs voiture et transports publics. Selon plus de la moitié de la population active (56%), les employeurs ne prennent aucune initiative (octroi d'une indemnité vélo, d'un abonnement gratuit de bus ou de train ou le recours à la voiture partagée ou le vélo partagé) pour favoriser la comodalité. Un quart (27%) affirme toutefois le contraire.