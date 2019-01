Les magasins New Look toujours en grève: "Les travailleurs sont jetés comme des Kleenex"

"Les travailleurs New Look sont jetés comme des Kleenex"

Manifestation des travailleurs de New Look à Bruxelles

Le personnel des six magasins belges de la chaîne de vêtements britannique New Look était encore en grève lundi. L'entreprise a fait part jeudi de son intention de déposer le bilan pour ces enseignes jugées non rentables. Une centaine d'emplois sont menacés. Les syndicats ont annoncé la tenue de deux actions lundi: une à 11h00 devant le siège du gouvernement et l'autre au tribunal de l'entreprise de Bruxelles.