Si vous voyez des gens sans chauffage ou des sans-abri dans le froid à Charleroi, composez ce numéro d'urgence

Les Maraudes se sont renforcées pour venir en aide aux personnes qui vivent dans la rue. À Charleroi, c'est un nouvel abri de nuit qui ouvre ses portes ce soir. Un reportage d'Aurélie Henneton et Gilles Gengler.

"Les lits supplémentaires sont prêts à l'abri de nuit de crise à Mont-sur-Marchienne. L'ouverture a été décidée ce matin. Elle porte la capacité d'accueil à 100 lits proposés par le secteur public et associatif. La nuit dernière, 74 personnes ont été hébergées", a expliqué Aurélie Henneton.

Geneviève Lacroix, coordinatrice générale du relais social de Charleroi, a précisé que les capacités augmentaient en fonction de la météo. "Le dispositif qui fonctionne déjà depuis plusieurs mois fonctionne bien. Mais dans la mesure où on annonce des températures négatives plusieurs jours de suite, on ne prend pas le risque", a ajouté la coordinatrice.

En cas de besoin, la gare de Charleroi met aussi à disposition un local chauffé. "Dans les dispositifs, on sait que malheureusement, il reste encore des personnes qui ne s'intéressent pas au service et donc la SNCB, qui est partenaire de notre dispositif hivernal, met à disposition un local chauffé dans lequel les personnes peuvent passer la nuit", a détaillé Geneviève Lacroix, précisant que cela fait plusieurs années que ce dispositif a été mis en place et qu'il fonctionne bien.

"Je pense qu'au niveau du réseau, on a vraiment développé de nouvelles capacités pour s'activer vraiment rapidement et ne plus courir dans l'urgence".



Si vous constatez que des personnes sont en grande difficulté dans les rues de Charleroi ou que des personnes qui n'ont pas de chauffage, n'hésitez pas à former le numéro de l'urgence sociale: 071 32 12 12.