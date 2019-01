Open d'Australie: Djokovic a souffert pour rallier les quarts

Le N.1 mondial Novak Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie au prix d'un match éprouvant physiquement face au Russe Daniil Medvedev (19e), battu en quatre sets (6-4, 6-7 (5/7), 6-2, 6-3), lundi à Melbourne.

Pour une place dans le dernier carré, il affrontera le Japonais Kei Nishikori (N.9), tombeur au bout de l'effort, au super-tie break du cinquième set, de l'Espagnol Pablo Carreño (6-7 (8/10), 4-6, 7-6 (7/4), 6-4, 7-6 (10/8) après plus de cinq heures de combat.

Si Djokovic (31 ans) n'a pas souffert autant que Nishikori, il a toutefois dû batailler plus de trois heures et quart pour se défaire de Medvedev. Dans un premier temps, le Serbe a eu le contrôle du match, jusqu'à compter un set et un break d'avance (4-1). Mais le jeune Russe (22 ans) a fini par empocher la deuxième manche au jeu décisif et quatre jeux plus tard, il obtenait trois balles de 3-1 sur le service du N.1 mondial. En vain. Djokovic remportait cinq jeux d'affilée, puis le quatrième set, malgré quelques occasions supplémentaires obtenues par Medvedev.