"Préférez le télétravail et évitez les déplacements non urgents ce mardi"

(Belga) Vu les chutes de neige annoncées pour mardi, l'organisation de mobilité Touring recommande le télétravail et de différer, voir d'annuler les trajets non urgents. L'épisode neigeux risque surtout de perturber le trafic aux heures de pointe.

L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit de deux à cinq centimètres de neige mardi sur tout le territoire. Une perturbation gagnera l'ouest du pays en matinée, elle se déplacera ensuite vers l'est pour quitter le territoire en fin de journée. C'est pourquoi Touring conseille d'avoir recours au télétravail et d'éviter les trajets non urgents. "Nous allons mobiliser davantage de patrouilleurs sur les routes et renforcer le personnel à la centrale téléphonique ce mardi. Aujourd'hui (lundi) déjà nous avons été beaucoup sollicités... on estime qu'on atteindra les 3.500 appels au call-center en fin de journée, contre 1.500 voir 2.000 pour un lundi habituel. En cause surtout, les problèmes de batterie", précise Danny Smagghe. L'organisation de mobilité rappelle qu'il vaut mieux abriter sa voiture dans un garage la nuit, quand c'est possible, et équiper sa voiture de pneus hiver. Selon un dernier sondage, 57% des véhicules en sont pourvus. La zone de perturbation abordera le pays vers 06h00 via le littoral et la province de Flandre occidentale. Deux heures plus tard, la neige tombera en Flandre mais aussi à Bruxelles, dans le Hainaut et le Brabant wallon, avant de recouvrir Liège, Namur et la province de Luxembourg. L'IRM a mis en garde contre le verglas localisé et les plaques de givre. (Belga)