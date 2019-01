Le nombre de touristes en hausse de 6% dans le monde en 2018

(Belga) Le nombre de touristes internationaux dans le monde a poursuivi sa forte croissance en 2018 avec une progression de 6% à 1,4 milliard de personnes, selon une estimation de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) publiée lundi.

Cette hausse a notamment été tirée par les touristes se rendant en Europe méridionale (+7%), a détaillé l'organisme des Nations Unies basé à Madrid. Globalement, le nombre de touristes venus en Europe a lui progressé de 6% à 713 millions de personnes l'an dernier. Le Moyen-Orient, qui a poursuivi son redressement, a été également l'une des destinations ayant tiré la croissance (+10% à 64 millions de touristes). Tout comme l'Afrique qui a enregistré une hausse de 7% (10% en Afrique du Nord et 6% en Afrique subsaharienne) à 67 millions de touristes. La Turquie, l'Arabie saoudite et l'Égypte ont enregistré des progressions très nettes du nombre de visiteurs, selon les données encore partielles dont dispose l'OMT. L'Asie Pacifique a elle reçu 343 millions de touristes (+6%) et le continent américain 217 millions (+3%). La France, première destination mondiale en 2017, et les États-Unis, troisièmes, ont également vu croître le nombre de visiteurs, tandis que l'Espagne, deuxième en 2017, a connu une progression plus timide. La Chine, premier pays d'où proviennent les touristes internationaux, a vu ses recettes croître nettement en tant que destination, après une chute en 2017. En 2019, l'OMT mise sur une croissance de 3 à 4%. "Nous avons une croissance dans toutes les régions" du monde, s'est félicité le secrétaire général de l'OMT, le Géorgien Zurab Pololikashvili, en conférence de presse. "Ce sont des chiffres très positifs, et en voyant la croissance de l'économie au niveau mondial, nous espérons que le tourisme progresse dans toutes les régions", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse. Mais "nous avons la responsabilité de le gérer de manière durable afin de traduire cette expansion en bénéfices réels pour tous les pays", a déclaré M. Pololikashvili, cité dans le communiqué de l'OMT. (Belga)