Il capturait les oiseaux avec de la glu: près de 2.000 pièges à oiseaux découverts chez un braconnier en France

La justice française a ouvert une enquête après une saisie record de 1.903 pièges à oiseaux au domicile d'un braconnier du Var, chez qui des dizaines d'oiseaux morts et vivants, pour certains protégés, ont été découverts.



Le braconnier est "très connu" des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) qui ont procédé à la saisie, a expliqué lundi à l'AFP Eric Hansen, son délégué interrégional pour le sud-est: "il avait été verbalisé à de nombreuses reprises". Son permis de chasse avait été suspendu, mais il poursuivait ses activités.





Capturés avec de la glu



Chez lui, les agents ont également découvert 17 armes de chasse, dont le parquet de Toulon a demandé la saisie. Le parquet a ouvert une enquête notamment pour détention et destruction d'animaux protégés, qui pourrait déboucher sur une convocation ultérieure devant le tribunal, a précisé le procureur Bernard Marchal.

Au total, 75 passereaux, principalement des rouge-gorges plumés et déposés dans un congélateur, ont été trouvés, ainsi que 12 tarins des aulnes vivants, en cage, une espèce de passereaux protégés. Le braconnier a reconnu les avoir capturés avec de la glu et les agents les ont relâchés dans la nature.