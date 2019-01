Boxe: la blessure à un oeil de Pacquiao moins grave que redouté

La légende philippine de la boxe Manny Pacquiao a souffert d'une blessure à un oeil lors de sa victoire samedi contre l'Américain Adrien Broner mais celle-ci semble moins grave que redouté dans un premier temps, selon un porte-parole de son équipe lundi.

Des rapports alarmistes faisaient état plus tôt d'un éventuel détachement de la rétine à son oeil gauche, une blessure sérieuse qui aurait pu mettre en danger la carrière du boxeur de 40 ans.

Mais il semble en fait que "Pac Man" ne souffre que d'une griffure sur la cornée, comme cela lui est d'ailleurs déjà arrivé par le passé à plusieurs reprises.

En l'occurrence cette griffure aurait pu avoir été causée par un bout de scotch servant à attacher les gants de Broner.

Pacquiao s'était plaint d'une perte de vision et de douleurs à son oeil gauche dimanche matin, au lendemain de sa victoire contre Broner, et envisageait même de rentrer aux Philippines consulter un spécialiste. Mais les choses se sont rapidement améliorées, à tel point qu'il avait déjà pu lundi soir se débarrasser du pansement sur son oeil pour aller assister au match de NBA entre les Los Angeles Lakers et Golden State au Staples Center.

Le Philippin, qui compte 61 victoires (39 avant la limite) contre sept défaites et deux nuls, espère que sa victoire contre Broner pourra faire sortir de sa retraite l'Américain Floyd Mayweather, qui l'avait battu aux points en 2015.