Open d'Australie: Serena et Djokovic ont eu chaud

Novak Djokovic et Serena Williams ont eu chaud en huitièmes de finale de l'Open d'Australie mais ont évité les mauvaises surprises, lundi à Melbourne, au lendemain de l'élimination précoce de Roger Federer.

Sur la Rod Laver Arena, Djokovic est sorti vainqueur d'une "bataille physique" de plus de trois heures face au jeune Russe Daniil Medvedev (19e). Comme au tour précédent, le N.1 mondial a laissé échapper un set (6-4, 6-7 (5/7), 6-2, 6-3). Cette fois, le Serbe n'est pas passé loin de se retrouver dans une situation potentiellement plus délicate quand le jeune Russe (22 ans), en tête 2 jeux à 1 dans le troisième set, a mené 0-40 sur son service.

"Je ne me suis jamais senti aussi frais de ma vie !", a plaisanté "Djoko" immédiatement après la rencontre.

"C'était un peu le jeu du chat et de la souris, a-t-il expliqué un peu plus tard en conférence de presse. C'était difficile de le déborder. On avait des échanges interminables. J'ai l'impression d'avoir joué un match en cinq sets, vraiment. C'était exténuant physiquement parce que vous ne pouviez pas jouer en un ou deux coups de raquette."

- Zverev, encore raté -

Que Djokovic se rassure, son prochain adversaire a souffert bien davantage : mené deux sets à zéro, Kei Nishikori (9e) a trimé pendant plus de cinq heures pour venir à bout au super tie-break (6-7 (8/10), 4-6, 7-6 (7/4), 6-4, 7-6 (10/8)) de l'Espagnol Pablo Carreño (23e). En quatre matches du Japonais à Melbourne, c'est son troisième en cinq manches !

Alexander Zverev a lui confirmé ses difficultés à percer en Grand Chelem, à 21 ans. Même auréolé de son récent sacre au Masters, le N.4 mondial et chef de file de la jeunesse montante, est passé à côté de son huitième de finale face à Milos Raonic (17e), vainqueur 6-1, 6-1, 7-6 (7/5) en moins de deux heures.

Face au redoutable serveur canadien, le jeune Allemand ne s'est pas remis de deux premiers sets "joués affreusement" et lâchés en à peine plus d'une heure.

Zverev n'a pour l'instant atteint qu'un quart de finale en Grand Chelem (Roland-Garros 2018).

Pour une place dans le dernier carré, Raonic affrontera Lucas Pouille (31e), de retour en quart de finale en Grand Chelem pour la première fois depuis plus de deux ans (US Open 2016). Le Français a maîtrisé le Croate Borna Coric (12e) 6-7 (4/7), 6-4, 7-5, 7-6 (7/2).

- Serena franchit l'obstacle Halep -

En quête d'une 24e couronne historique en Grand Chelem, Serena a elle franchi le sérieux obstacle incarné par la N.1 mondiale Simona Halep (6-0, 4-6, 6-4). Si la championne américaine n'avait lâché que neuf jeux lors de ses trois premiers tours, elle s'est retrouvée à trois reprises à un point d'être menée 4 jeux à 2 dans le troisième set par la joueuse roumaine. Mais elle a tenu bon.

"Je suis tellement une combattante, je n'abandonne jamais, c'est vraiment en moi", a souligné l'ex-N.1 mondiale aujourd'hui 16e, qui fait à Melbourne son retour en compétition officielle quatre mois après sa finale explosive perdue à l'US Open.

Sur sa route désormais ? La Tchèque Karolina Pliskova, N.8 mondiale.

En cas de sacre samedi, Serena égalera le record absolu de titres en Grand Chelem détenu par l'Australienne Margaret Court. Depuis son retour de maternité en mars dernier, elle a déjà trébuché deux fois sur la dernière marche, à Wimbledon (contre Kerber) et à l'US Open (contre Osaka).

C'est à Melbourne que la cadette des soeurs Williams (37 ans) s'est offert son 23e trophée en Grand Chelem en 2017. Elle était alors enceinte de huit semaines. L'édition 2018, quatre mois après la naissance de sa fille Olympia, s'était jouée sans elle.

Avec cette élimination précoce, Halep, finaliste il y a un an, risque elle d'être délogée du trône de N.1 mondiale à l'issue de la quinzaine australienne.