Heurts à Lisbonne après une manifestation contre les violences policières

(Belga) Des heurts en marge d'une manifestation contre les violences policières dans le centre de Lisbonne ont fait lundi soir plusieurs blessés légers parmi les forces de l'ordre et entraîné l'arrestation de quatre personnes, a-t-on appris de source policière.

"Plusieurs policiers ont été blessés légèrement par des jets de pierre lors d'affrontements avec les manifestants, quatre personnes ont été arrêtées", a indiqué à la presse le commissaire de police, Tiago Garcia. Cette manifestation avait été convoquée en réaction à une intervention musclée de la police dimanche à Seixal, commune de la banlieue sud de Lisbonne, pour mettre fin à une rixe dans un quartier sensible. Quelque 200 personnes y ont participé, dénonçant devant le ministère de l'Intérieur, dans l'hypercentre de la capitale portugaise, le racisme et les violences policières. Au moment de la dispersion de cette manifestation en début de soirée, plusieurs manifestants se sont dirigés vers une avenue chic du centre de Lisbonne, l'Avenida da Liberdade, et y ont vandalisé plusieurs véhicules avant de se heurter aux forces de l'ordre qui ont riposté avec des tirs de balles en caoutchouc. (Belga)