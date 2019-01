Effondrements mortels de Marseille: 500 relogés sur les 2.000 personnes évacuées

(Belga) Deux mois après l'effondrement de plusieurs immeubles au coeur de Marseille, qui avait fait huit morts, la situation reste "préoccupante", a admis lundi le ministre du Logement en visite dans la ville, où 500 personnes seulement ont été relogées sur les quelque 2.000 évacuées depuis le drame.

"La situation reste préoccupante et appelle la mobilisation de tous", a insisté Julien Denormandie, le ministre de la Ville et du Logement, à Marseille. Au total, depuis le drame, 147 arrêtés de péril grave ou imminent ont été pris par la municipalité, et 230 immeubles insalubres ou dangereux évacués à travers la ville, par précaution, a souligné M. Gaudin lundi matin, lors de ses voeux à la presse. Et ce sont 1.973 personnes qui ont été évacuées de leurs domiciles, aux alentours de la rue d'Aubagne ou ailleurs, a précisé l'ancien ministre et sénateur, soulignant que 1.371 avaient été hébergées aux frais de la municipalité, dans le cadre d'un plan d'action qui a déjà coûté 14 millions d'euros à la ville. Côté relogement, à peine plus de 500 personnes ont cependant retrouvé un logement fixe à ce jour: 399 qui ont pu regagner leurs logements d'origine, dans 68 immeubles désormais sécurisés, et 129 qui ont signé des baux ou des conventions d'occupation. Ce sont donc encore plus de 1.400 personnes qui sont hébergées de façon temporaire, dans des hôtels ou des foyers. (Belga)