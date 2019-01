De nouvelles chutes de NEIGE attendues sur une partie du pays: à quoi faut-il s'attendre dans les prochaines heures?

Vous êtes nombreux à vous poser la question: à quoi doit-on s'attendre dans les prochaines heures avec cette offensive hivernale ? Va-t-elle s'intensifier, et si oui, dans quelles régions ? Nos journalistes Chantal Monet et Steve Damman se sont rendus à l'Institut Royal Météorologique (IRM) pour avoir réponse à ces questions.

"Vu les prévisions, il est recommandé à tous les usagers de rester prudents et vigilants s'ils doivent emprunter la route dans la nuit de mardi à mercredi ainsi que mercredi matin, en particulier sur le réseau secondaire", préconise le Service Public de Wallonie (SPW).

D'autant que les températures resteront négatives partout et que quelques faibles chutes de neige sont encore attendues sur l'ouest du pays. Mais surtout, un nouvel épisode neigeux est attendu durant la nuit près de la frontière française. "C'est surtout la province du Hainaut qui sera touchée. Peut-être que la zone de neige s'étendra jusqu'au centre, jusqu'à Bruxelles, mais ce n'est pas encore certain à 100%", a confié Gerrit Vertommen, prévisionniste à l'IRM.

Un autre danger guette les automobilistes qui prendront la route demain matin: le risque de verglas sur l'ensemble du pays, car la neige tombée ce mardi va geler avec les températures négatives de la nuit.



Un mardi avec de la neige partout, mais pas de chaos

La neige est tombée ce mardi matin dans l'ouest puis le centre du pays. "En ouvrant ma porte, j'ai vu qu'il neigeait très finement", rapportait Marianne, une habitante d'Ath dans le Hainaut occidental vers 8h. Le front neigeux a ensuite atteint la capitale vers 10h15. Les averses hivernales ont continué à se déplacer vers l'est, touchant le Hainaut puis les provinces de Namur et de Liège. De faibles chutes de neige ont encore eu lieu dans l'après-midi sur le centre et l'est du pays.

Le temps est ensuite devenu progressivement sec avec des maxima autour de zéro degré, sauf sur les provinces de Liège et du Luxembourg, mais les chutes de neige y sont restées peu importantes. Il y a donc une fine couche de neige qui attendait les navetteurs automobiles pour leur retour chez eux, mais elle a rapidement fondu en de nombreux endroits et peu d'embarras de signalisation ont été rapportés.

Comme indiqué plus haut, une nouvelle zone de précipitations influencera l'extrême ouest du pays ainsi que les régions proches de la France, où l'on attend de nouvelles chutes de neige (généralement faibles) durant la nuit. Minima de -7 degrés en Hautes Fagnes à 0 degré au littoral. Vent souvent faible de secteur sud revenant vers l'est. Il faudra se méfier de la formation de plaques de glace. Du givre pourra aussi se former sur le relief.







Mercredi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec par moment des averses à caractère hivernal. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. En Ardenne, il s'agira d'averses de neige. Les maxima se situeront entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et +3 degrés en plaine.

Jeudi, une petite averse hivernale pourra encore se produire, principalement sur l'ouest mais, dans la plupart des régions, le temps restera sec avec des éclaircies. Les maxima seront compris entre -2 degrés en Ardenne et +4 degrés à la mer.

Vendredi, le temps sera sec et assez ensoleillé. Les maxima seront de l'ordre de 2 degrés dans le centre du pays sous un vent généralement faible et variable.



Samedi, la journée débutera par un temps sec avec des éclaircies. Puis encours de journée la nébulosité augmentera et il s'ensuivra de la pluie à partir de l'ouest du pays. les maxima seront de l'ordre de 3 ou 4 degrés dans le centre sous un vent soutenu de sud-ouest.



Dimanche et lundi, le temps sera variable avec des averses de pluie ou de neige fondante en plaine et des averses à caractère hivernal en Ardenne. Les maxima seront proches de 2 ou 3 degrés dans le centre.