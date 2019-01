Oscars 2019 - Les courts métrages belges francophones "May Day" et "Icare" sur la shortlist des Oscars

(Belga) Les courts métrages belges francophones "May Day" et "Icare" figurent sur la shortlist (présélection) des Oscars. Tous les nommés seront annoncés ce mardi, alors que la cérémonie de remise des prix se déroulera elle le 24 février au Dolby Theatre à Hollywood.

"May Day", réalisé par Olivier Magis et Fedrik De Beul et produit par Eklektik Productions, se déroule à Bruxelles où plusieurs personnes qui ne se connaissent pas sont venues pour trouver rapidement un travail. Mais rien ne se passe comme prévu. Produit par Hélicotronc, "Icare" de Nicolas Boucart emmène le spectateur sur une minuscule île couronnée de falaises abruptes, où se dresse une seule maison. Obsédé par le rêve que l'homme puisse un jour voler à l'image de l'oiseau, un inventeur y expérimente ses machines et recrute Joseph, 11 ans, pour parvenir à ses rêves. La shortlist pour les courts métrages comprend pour l'instant 10 films. Ce nombre sera réduit à 5 ce mardi. Envoi officiel de la Belgique aux Oscars, "Girl" de Lukas Dhont ne figure quant à lui pas parmi les 9 films retenus pour l'Oscar du Meilleur film en langue étrangère.