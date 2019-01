La FEF invite les étudiants du supérieur à marcher pour le climat

(Belga) La Fédération des étudiants francophones (FEF) appelle les étudiants de l'enseignement supérieur à faire grève jeudi et à aller marcher pour le climat aux côtés des élèves du secondaire. Elle encourage par ailleurs les manifestants à réitérer cette démarche "tous les jeudis qui seront nécessaires".

"La FEF pense qu'il est de sa responsabilité, en tant qu'organisation représentative des étudiants, de soutenir et de se joindre à ce mouvement tout en respectant profondément son auto-organisation et son indépendance", indique-t-elle mardi dans un communiqué. Une première manifestation avait été organisée par Youth For Climate le jeudi 10 janvier. Quelque 3.000 élèves de l'enseignement flamand avaient alors fait grève pour demander au gouvernement fédéral de prendre des mesures fortes pour limiter le réchauffement climatique sous la barre de 1,5°C. La semaine suivante, ils ont été rejoints par des élèves de l'enseignement francophone, portant leur nombre à 12.500. (Belga)