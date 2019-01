Les raids israéliens en Syrie ont fait 21 morts selon un nouveau bilan

(Belga) Le bilan des victimes des raids israéliens ayant visé en Syrie des positions militaires du régime de Bachar al-Assad et de son allié iranien est monté à 21 morts, en majorité "iraniens", selon un nouveau chiffre annoncé mardi par une ONG.

Les frappes israéliennes ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Elles ont visé des entrepôts de missiles ou de munitions tenus par les forces iraniennes et leurs alliés près de Damas, et des centres de la défense anti-aérienne du régime syrien aux abords de la capitale et dans le sud du pays, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Le bilan des morts a été revu à la hausse après une vérification de l'identité des victimes, a indiqué le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane. "Il y a 15 morts étrangers, dont 12 des forces iraniennes", a-t-il rapporté, sans être en mesure de définir la nationalité des trois autres victimes. "Six Syriens des forces du régime ont été tués", a-t-il ajouté. Une des pistes d'atterrissage de l'aéroport international de Damas a notamment été endommagée dans ce qu'Israël a affirmé être une riposte à un tir de missile iranien. Selon l'armée israélienne, l'Etat hébreu a frappé des objectifs appartenant à la Force al-Qods des Gardiens de la Révolution (armée d'élite iranienne), à savoir la plus importante plateforme logistique de cette unité en Syrie, des entrepôts de munitions, un centre d'entraînement et un autre de collecte du renseignement. Israël s'en est aussi pris à des batteries syriennes qui avaient décoché des dizaines de missiles vers les appareils israéliens, a dit à des journalistes un porte-parole de l'armée israélienne, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus. (Belga)