Attentats de Paris: trois proches de l'un des kamikazes du Bataclan interpellés

Trois membres de la famille de Foued Mohamed-Aggad, l'un des kamikazes de la salle de spectacle du Bataclan, lors des attentats meurtriers du 13 novembre 2015, ont été interpellés et placées en garde à vue mardi, a-t-on appris de sources proches du dossier.



La mère, une soeur et une demi-soeur du jihadiste ont été interpellées dans l'est de la France dans le cadre des investigations sur les attentats du 13-Novembre qui ont fait 130 morts à Paris et en Seine-Saint-Denis, selon ces sources.

La soeur de Foued Mohamed-Aggad, a ainsi été arrêtée à son domicile de Wissembourg (Bas-Rhin), selon l'un des sources.



Les lieux d'interpellations de deux autres personnes n'ont en revanche pas été précisées.



"La personne appréhendée (à Wissenbourg), qui est la soeur (de l'un des kamikazes) qui s'est fait exploser au Bataclan, avait de longue date des signes d'un islam très radical", a indiqué à l'AFP le maire (LREM) de cette ville du nord de l'Alsace, Christian Gliech.



"On n'est pas dans le développement d'un phénomène (de radicalisation) sur Wissembourg" mais "dans la fin d'un phénomène qui est né il y a quelques années", a-t-il toutefois insisté.



Le 13 novembre 2015, trois commandos composés de neuf jihadistes ont tué 130 personnes et blessé plus de 350 autres à Paris, dans la salle de concerts du Bataclan (90 morts), aux terrasses de plusieurs bars et restaurants (39 morts) et près du Stade de France (un mort).



Les investigations ont mis au jour une cellule jihadiste ayant des ramifications à travers l'Europe, essentiellement en Belgique. Elle a aussi frappé à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles, le 22 mars 2016, faisant 32 morts.



Dans l'enquête sur le 13-Novembre, une quinzaine de suspects sont déjà visés par la justice en France, où devrait se tenir le procès après le bouclage des investigations attendu d'ici à un an.