Êtes-vous diabétique sans le savoir? Des tests sont réalisés gratuitement dans les officines de Neufchâteau

Un pas de plus est réalisé dans la province du Luxembourg pour mieux dépister le diabète. À partir du 1er février, 3 pharmaciens de Neufchâteau pourront réaliser directement un test de diabète dans l'arrière de leur boutique. Les diabètes de type 1 ou 2, touchent environ 600.000 personnes en Belgique dont la moitié ignore qu’elles sont malades ! À terme, ce dépistage direct pourrait s'étendre à toute la province de Luxembourg.

La pharmacie Laloux-Noël de Neufchâteau fait partie des 3 officines participantes. Notre équipe s'y est rendue ce mardi. Dans l'arrière boutique, Vincent Laloux, pharmacien, analyse le profil du patient.

"On va remplir d'abord un questionnaire", explique-t-il. Si le patient présente un risque d'être diabétique, le pharmacien propose le test de dépistage. Il prélève une goutte de sang. Sa volonté est qu'un maximum d'habitants se déplacent pour une analyse. Il y a cependant quelques conditions à remplir: "On demande que les gens soient résidents dans la province du Luxembourg, que les gens aient plus de 18 ans et qu'ils n'aient pas de diabète connu. On veut détecter les patients qui l'ignorent", détaille-t-il.

Après un test de 20 minutes, cet appareil indique rapidement s'il faut s'inquiéter. Si les résultats sont positifs, ils sont envoyés au médecin traitant: "Voilà nous avons le résultat imprimé sur une étiquette."

Une personne sur 15 est diabétique. La moitié l'ignore.

"C'est bien de dépister le diabète, parce que c'est une maladie silencieuse. Cette maladie ne présente pas de symptômes a priori, mais par contre, elle peut déboucher sur des complications, telles que des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oculaires", explique Vincent Laloux.

Pharmaciens et médecins traitants de la commune participent à ce projet dont le but est de notamment responsabiliser le patient. Céline Mostade, coordinatrice du projet Chronlux: "Il faut que le patient se prenne en charge, qu'il soit entouré de professionnels de soins, que lui-même soit l'acteur de son bien être."

Ce dépistage gratuit à Neufchâteau sera disponible du 1er février au 30 avril. À terme, il pourrait s'effectuer dans d'autres communes de la province.