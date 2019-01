Gatien n'a plus donné signe de vie depuis qu'il a quitté son domicile à Dinant: l'avez-vous vu?

A la requête du Parquet de Namur, la police demande de diffuser l'avis suivant :

Le dimanche 20 janvier 2019 vers 23 heures, Gatien DANHIEZ, un homme âgé de 32 ans, était à son domicile située rue Ariste-Gaussin à Dinant. Depuis, il ne s'est plus manifesté et n'a plus donné signe de vie.

Gatien mesure 1m85 et est de corpulence forte. Il a les cheveux noirs coupés court et porte un bouc.

Si vous avez vu Gatien DANHIEZ ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu