Elections 2019 - Sabine de Bethune tête de liste CD&V à Bruxelles pour la Chambre

(Belga) Sabine de Bethune tirera la liste CD&V à Bruxelles pour la Chambre, ont fait savoir mardi soir les chrétiens-démocrates flamands. Celle qui a grandi à Ixelles veut se mettre au service de Bruxelles, "notre capitale plurielle", affirme-t-elle.

Mme de Bethune siège de manière ininterrompue au Sénat depuis 1995. De 2011 à 2014, elle a même été présidente de la Haute assemblée et, depuis 2014, elle siège aussi au parlement flamand. "Comme présidente du Sénat, j'ai acquis beaucoup d'expérience dans la conduite du dialogue et de la collaboration au-delà des frontières politiques et linguistiques. Cette expérience, je veux la mettre au profit de Bruxelles, notre capitale plurielle et lieu par excellence où les différentes communautés et groupes de population vivent ensemble", déclare-t-elle. "Les défis auxquels Bruxelles est confrontée exigent une collaboration renforcée entre les différents groupes de population et autorités. Une collaboration positive est déterminante pour l'avenir de Bruxelles." Benjamin Dalle et Bianca Debaets tireront la liste CD&V à Bruxelles respectivement pour le parlement flamand et le parlement bruxellois. (Belga)