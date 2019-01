La chanteuse Bebe Rexha, taille 40, jugée "trop grosse" par les designers

La chanteuse américaine Bebe Rexha, qui s'habille en taille 40, a poussé un coup de gueule contre plusieurs designers qui ont refusé de la vêtir pour la cérémonie des Grammys car elle était "trop grosse".

"Mon équipe a contacté de nombreux designers et beaucoup d'entre eux ne veulent pas m'habiller parce que je suis trop grosse", a déclaré la New-Yorkaise sur son compte Twitter.

Agée de 29 ans, Bebe Rexha est nommée dans la catégorie du meilleur nouvel artiste, l'une des quatre catégories majeures des Grammy Awards, les récompenses de l'industrie américaine du disque, dont la cérémonie aura lieu à Los Angeles le 10 février.

"Si une taille 38-40 est trop grosse, et bien je ne veux pas porter vos putains de robes", a commenté la chanteuse, dont le titre "Meant to Be", qui a atteint la deuxième place des ventes de disques aux Etats-Unis, lui a valu une autre nomination, dans la catégorie du meilleur duo country.

"Vous dites que toutes les femmes qui font du 40 ou plus ne sont pas belles et ne peuvent pas porter vos robes", a-t-elle poursuivi.

"Si vous n'aimez pas mon style vestimentaire ou ma musique, c'est une chose", a-t-elle écrit, également sur Twitter. "Mais ne me dites pas que vous ne pouvez pas habiller quelqu'un qui n'ait pas une taille mannequin."

"Nous sommes belles quelle que soit notre taille! Petite ou grande !", a dit la chanteuse à la blondeur peroxydée. "Et mon cul taille 40 ira quand même aux Grammys."

Selon une étude du cabinet Plunkett Research publiée en 2018, 68% des femmes américaines se situent au-delà du 44.

Après sa sortie enflammée, la chanteuse a reçu plusieurs témoignages de soutien, notamment du créateur Christian Siriano, qui a proposé ses services, rappelant qu'il avait déjà habillé Bebe Rexha en plusieurs occasions.

Christian Siriano, qui est parmi les premiers couturiers à avoir fait défiler des mannequins "grande taille" sur les podiums de la Fashion Week de New York avait déjà fait parler de lui en venant au secours de l'actrice Leslie Jones, en 2016.

Plusieurs designers de moindre renom, notamment Tanya Taylor, ont également fait officiellement acte de candidature pour habiller Bebe Rexha, née à Brooklyn de parents d'origine albanaise.