Open d'Australie - Serena Williams battue en quarts malgré 4 balles de match

(Belga) Serena Williams, en quête d'une 24e couronne historique en Grand Chelem, a craqué dès les quarts de finale de l'Open d'Australie après s'être procuré quatre balles de match face à la Tchèque Karolina Pliskova (N.8), en trois sets 6-4, 4-6, 7-5, mercredi à Melbourne.

Serena a mené 5 jeux à 1 dans le set décisif avant de se tordre la cheville gauche sur sa première balle de match. La championne américaine faisait à Melbourne son retour en compétition officielle quatre mois après sa finale explosive perdue à l'US Open. A 37 ans, elle voit s'évanouir une fois de plus son rêve d'égaler le record absolu de trophées en Grand Chelem établi par l'Australienne Margaret Court dans les années 1960-1970. Revenue de maternité il y a moins d'un an, elle avait déjà trébuché deux fois, sur la dernière marche, à Wimbledon (contre Kerber) puis à l'US Open (contre Osaka). Serena a d'abord été malmenée par Pliskova. Empruntée dans ses déplacements, mal inspirée dans ses choix, parfois maladroite dans leur réalisation, manquant d'efficacité au service, elle a accusé un set et un break de retard (3-2) avant d'inverser la tendance, jusqu'à mener 5-1, 40-30. C'est précisément sur ce point qu'elle s'est tordue la cheville gauche sur une reprise d'appuis en fond de court. Elle a alors perdu les six derniers jeux de la partie, malgré trois nouvelles occasions de conclure obtenues à 5-4, service Pliskova. C'est à Melbourne que l'ex-N.1 mondiale aujourd'hui 16e s'était offert son 23e sacre en Grand Chelem en 2017, en dépossédant au passage l'Allemande Steffi Graf du record de titres en Grand Chelem dans l'ère Open (23 contre 22). Elle était alors enceinte de huit semaines. L'édition 2018, quatre mois après la naissance de sa fille Olympia, s'était jouée sans elle. Pliskova affrontera jeudi la Japonaise Naomi Osaka (N.4) pour une place en finale. Une revanche entre les deux protagonistes de la dernière finale de l'US Open n'aura donc pas lieu. L'autre demi-finale opposera la Tchèque Petra Kvitova (N.6) et l'Américaine Danielle Collins (35e), invitée surprise dans le dernier carré du tournoi. (Belga)