Neige: presqu'aucun bus ne roulait ce matin aux TEC Hainaut

La neige qui est tombée ce matin a particulièrement touché l'ouest du Hainaut. Résultat, aucun bus n'est sorti des dépôts TEC de Tournai ce matin et à Mons, seulement deux lignes étaient opérationnelles.

Il a fallu attendre que le passage des voitures s’intensifie pour que le travail des services de déneigement soit enfin visible.

Toute la nuit, près de 600 engins d’épandage étaient en action sur les autoroutes et grandes nationales…

Laurence Zanchetta, porte-parole du service public de Wallonie: "C'est vrai que ce matin, il y a eu quelques problèmes, parce qu'il faut savoir que pour agir, le sel a besoin de la circulation et du trafic. Sans cette action mécanique des voitures qui passent et du traif, le sel ne peut pas agir. C'est la raison pour laquelle les personnes qui se sont levées tôt ont connu quelques problèmes."



Par contre à Charleroi, plus à l'Est, tous les bus sont sortis normalement des dépôts ce matin. À Bruxelles, les bus, tram et métro STIB roulaient sans problèmes car les axes étaient bien dégagés malgré la neige qui tombait. Enfin, les trains SNCB circulaient aussi sans problème en Wallonie. Seules quelques perturbations étaient possibles ce matin à Courtrai, Ostende et Hasselt.

Du côté du service public de Wallonie, les épandages continueront aussi longtemps que nécessaire... Notamment cette nuit car du gel est annoncé…