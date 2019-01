Manifestations pour le Climat: Ecolo plaide pour des 'green tickets' à tarif préférentiel

(Belga) Alors que les manifestations en faveur du climat se succèdent, Ecolo et Groen demandent à la SNCB de remettre en place des 'green tickets' au tarif préférentiel de 5 euros (aller-retour) pour les manifestants qui souhaitent y participer.

"La SNCB l'a fait pour la manifestation du 2 décembre qui a eu le succès qu'on connaît. Pourquoi ne pas proposer des tickets au même tarif cette fois-ci, pour permettre au plus grand nombre de participer à ces mobilisations?", s'interroge ainsi la députée fédérale Ecolo Sarah Schlitz. "La SNCB fait partie de la solution pour une transition dans notre façon de nous déplacer. A sa manière, en proposant des green tickets, elle aussi manifesterait en faveur du climat et se placerait aux côtés de ces milliers de citoyens de tous bords qui réclament le changement et des solutions", ajoute-t-elle. Pour les écologistes, le climat devrait pouvoir bénéficier d'une tarification propre lorsque des événements de grande ampleur y sont liés. "Des tarifs préférentiels sont proposés à l'occasion d'événements commerciaux, comme le Black Friday; ponctuels, comme le Salon de l'auto; ou pour des activités spécifiques, comme les voyages vers des parcs d'attraction ou des lieux touristiques. Le climat pourrait parfaitement être une catégorie, aisément activable selon certains paramètres", poursuit Sarah Schlitz. Les verts invitent par ailleurs la SNCB à s'assurer, pour la manifestation prévue ce dimanche à Bruxelles, que l'offre ferroviaire soit à la hauteur de la mobilisation attendue. "Le 2 décembre dernier, le nombre de trains était largement insuffisant. Nous espérons que le dispositif sera renforcé", souligne encore la députée fédérale Ecolo en appelant enfin le ministre de la Mobilité, François Bellot, "à exercer son pouvoir de tutelle et ainsi soutenir les milliers de personnes qui comptent rejoindre ces manifestations pour le climat". (Belga)