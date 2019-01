Marche pour le climat de dimanche à Bruxelles: la STIB et la SNCB renforcent leur offre

La STIB et la SNCB ont prévu de renforcer leur offre de transports en vue de la marche pour le climat organisée dimanche à Bruxelles. Les organisateurs s'attendent à voir défiler plusieurs milliers de personnes dans les rues de la capitale.

La SNCB prévoit la mise en service de 10 trains supplémentaires aller-retour au départ de plusieurs villes du pays. Trente-six trains seront également renforcés de sorte qu'au total 50.000 places seront proposées dans les trains arrivant entre 12h00 et 14h00. Cela correspond quasiment au double de l'offre habituelle un dimanche, précise la SNCB. L'offre du soir correspondra à celle de la mi-journée. S'il n'y a pas de tarif spécial pour les participants à la marche, la SNCB les invite néanmoins à opter pour un billet "week-end", 50% moins cher qu'un billet standard. Les moins de 26 ans peuvent également utiliser un Go Pass, souligne la société des chemins de fer.

A la STIB, "tout sera mis en oeuvre pour faciliter l'accès et le départ des manifestants au parcours de la marche", affirme sa porte-parole, Cindy Arents. "Il est prévu de renforcer le réseau en injectant des véhicules supplémentaires en fonction du flux", précise-t-elle. "Rise for Climate Belgium", qui organise la marche dimanche avec le soutien de Greenpeace et Climate Express notamment, s'attend à une forte affluence. Sur Facebook, quelque 24.000 personnes ont annoncé leur participation, tandis que 74.000 autres ont marqué leur intérêt pour l'action. Le rendez-vous est donné à 13h00 à la Gare du Nord. Le cortège se mettra en marche à 14h00 pour rejoindre la Place du Luxembourg, face au Parlement européen.