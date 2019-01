Neige: 14 départements en vigilance orange, dont la Corse

Quatorze départements, dont ceux de Corse, étaient placés mercredi en milieu d'après-midi en vigilance orange neige, selon le dernier bulletin de Météo-France.

Les 14 départements concernés se trouvent principalement dans le centre du pays (Ile-de-France, Eure-et-Loir, Loiret, Loir-et-Cher, Cher) où les flocons tombent pour la deuxième journée consécutive.

"La perturbation neigeuse sur une large zone sur l'est du pays depuis Champagne-Lorraine vers la Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Limousin, Massif central perd de plus en plus d'activité", indique Météo-France dans son bulletin. Par ailleurs, "une ligne d'averses de neige généralement faibles maintenant descend de l'Île-de-France vers le Centre".

En Corse, la neige est attendue en début de soirée. "Cette neige sera souvent lourde et collante", avec 1 à 5 centimètres attendus dès 400 mètres et de 50 à 60 centimètres sur les plus hauts sommets de l'île.

Quatre départements des Pyrénées (Ariège, Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées) sont par ailleurs toujours en vigilance orange pour les avalanches en raison de très fortes chutes de neige, accompagnées d'un fort vent de nord-ouest. Le risque d'avalanche devrait atteindre le niveau maximal de 5 en fin de journée mercredi dans certaines zones.

"L'activité avalancheuse atteindrait alors un pic durant cette fin de journée du 23 (janvier) et la nuit suivante", avertit Météo-France.