La première piste de ski alpin de la saison vient d'ouvrir

C'est à Ovifat, sur la commune de Waimes, que 2 pistes ont pu ouvrir dès aujourd'hui grâce aux canons à neige récemment installés sur le domaine. Une piste de luge, mais aussi une des 3 pistes de ski alpin. Résultat : entre 20 et 30 cm de neige là où il ne devrait y en avoir que 5. On y attend près de 3 000 personnes ce weekend si la météo se maintient. Un début de saison important car en Belgique, on ne peut compter que sur 15 à 20 jours d'enneigement suffisant pour les sports d'hiver.



Les exploitants ont investi dans 2 canons à neige cette année. "C'est un procédé purement mécanique. De l'air et de l'eau sont envoyés à haute pression, ce qui permet à l'eau de cristalliser, de se transformer en petits flocons. La neige peut alors se déposer sur la piste", nous expliquait dernièrement l'administrateur. Mais ce n'est pas un remède miracle non plus. "À partir de -3 degrés on peut les faire fonctionner. Et pour le moment, malheureusement, dans notre permis d'exploitation, on a une restriction qui nous oblige à couper les canons de nuit, ce qui nous fait perdre un peu de temps pour la production de neige".



La Belgique compte 6 centres de ski alpin : Ovifat (Waimes), la Baraque de Fraiture (Vielsalm), le Thier des Rexhons (Spa), le Val de Wanne (Trois-Ponts), le Mont des Brumes (Stoumont) et Le Monty (Lierneux).