Une jeune Américaine en état végétatif depuis 14 ans accouche: le violeur présumé arrêté

Un infirmier, soupçonné d'avoir violé une patiente en état végétatif depuis plus de dix ans, a été arrêté dans l'Arizona après que celle-ci eut accouché d'un bébé fin décembre, a annoncé la police américaine ce mercredi.

La victime a donné naissance à un petit garçon en bonne santé le 29 décembre dernier. L'ADN du nourrisson a été relié à celui du suspect, permettant cette arrestation, a annoncé la police de Phoenix (Arizona).



Le violeur présumé, Nathan Sutherland, est âgé de 36 ans. Il fait face à deux chefs d'accusation, pour agression sexuelle et abus sur un adulte vulnérable, a déclaré le sergent Tommy Thompson lors d'une conférence de presse.

M. Sutherland est "un infirmier agréé qui était responsable des soins à la victime au moment de l'agression sexuelle", a expliqué la chef de la police de Phoenix, Jeri Williams. Elle a précisé n'avoir jamais fait face à un tel cas en plus de 30 ans de carrière.

La victime "n'était pas en position de donner son consentement", a ajouté la police.





Elle a un "handicap mental important"

Cette femme âgée de 29 ans était dans le coma depuis une noyade il y a plus de dix ans. Selon un communiqué de sa famille, relayé par les médias américains, elle "a un handicap mental important à cause de crises survenues tôt dans son enfance". Elle "ne peut pas parler mais a une petite capacité à bouger ses membres, sa tête et son cou", "répond aux bruits et est capable de montrer des expressions faciales", précise la famille.

Le personnel du centre de soin Hacienda Healthcare, où elle était hospitalisée, n'avait pas remarqué qu'elle était enceinte. Ils ont été alerté quand ils l'ont "entendue gémir", avait rapporté une source citée par la télévision locale début janvier.

"C'est un centre dans lequel vous devriez être en sécurité, et cela n'a pas été le cas pour une personne", a déclaré la maire de Phoenix Thelda Williams, lors de la même conférence de presse.

Le PDG du centre de soin en cause a démissionné à la suite du scandale, selon un communiqué.





"Le bébé, selon ce que l'on me dit, va bien"

"Le bébé, selon ce que l'on me dit, va bien", a informé le sergent Thompson."On ne peut pas toujours choisir la façon dont nous venons au monde, mais ce que nous pouvons faire, en tant que communauté, est aimer cet enfant", a-t-il dit.



L'avocat de la famille de la victime a déclaré que l'enfant était "né au sein d'une famille aimante qui prendrait soin de lui", selon le New York Times.