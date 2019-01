Décès de Jonas Mekas, figure du cinéma américain d'avant-garde

Le réalisateur américain d'origine lituanienne Jonas Mekas est mort mercredi à l'âge de 96 ans à New York, où il était devenu l'une des figures du cinéma d'avant-garde américain.

C'est John Mhiripiri, directeur de l'Anthology Film Archives, que Jonas Mekas avait cofondé, qui a confirmé à l'AFP la nouvelle, dont avaient fait état plusieurs médias américains.

Né en 1922 dans un village du nord-est de la Lituanie, Jonas Mekas est passé par un camp de travail en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, avant d'émigrer aux Etats-Unis et de s'établir à Brooklyn en 1949.

Passionné de cinéma, il aborde la matière sous plusieurs angles, comme cinéaste, mais aussi comme journaliste, conservateur, historien et porte-voix d'un cinéma alternatif et expérimental.

Il a réalisé plus de 70 films, essentiellement sous forme de documentaire, avec le désir de capter des moments de vie, souvent passés au filtre d'un montage radical, saccadé, avec des effets et de la superposition.

"Je ne suivais pas de script", racontait-il dans une vidéo tournée par le Museum of Contemporary Art de Los Angeles et publiée en 2012.

"Je filmais, c'est tout", disait-il. "Et c'est toujours ce que je fais aujourd'hui. Je ne travaille pas avec des idées préconçues. Je filme ce qui se produit et je ne sais jamais ce qui va se passer. Je ne vis pas en suivant des plans."

Le film "The Brig" (1964), dans lequel il filme une pièce de théâtre qui se déroule dans une prison militaire, restera comme son oeuvre la plus connue.

Très actif dans la communauté du cinéma, critique pour l'hebdomadaire new-yorkais de référence Village Voice, Jonas Mekas a créé la Film-Makers' Cinematheque, lieu de projection de films d'avant-garde, devenu, en 1970, l'Anthology Film Archives.

Ce centre, situé dans le quartier branché de l'East Village à Manhattan, a constitué, au fil des années, l'un des plus importants fonds du cinéma alternatif, avec plusieurs milliers de films et de documents.

Au moment de son décès, Jonas Mekas en était toujours le directeur artistique.