Requins et geishas haute couture chez Jean Paul Gaultier

Mélanger les requins et les geishas? Jean Paul Gaultier a mis son imagination débordante au service d'une femme "multiple", aux beautés atypiques, lors d'un défilé haute couture mercredi à Paris inspiré du Japon et de la mer.

Les épaules surdimensionnées très années 80 se marient facilement avec des crinolines revisitées inspirées des corbeilles japonaises et des plissés ultra-féminins dans cette collection graphique, mais toute en "légèreté et transparence".

Des écailles de rubans plissés dans une combinaison aux épaules "requin", des écumes d'organza blanc plissé et algues de ruban noir sur une blouse portée avec un mini-short noir, des courants d'organza plissés sur une robe longue à l'imprimé fonds marin et une mer de tulle bleu plissé sur le thème "A sea star is born" ("une étoile de mer est née") flottent devant Amanda Lear, Line Renaud et Catherine Deneuve, au premier rang. Cette dernière interrogée en coulisses trouve la collection "poétique et créative".

Sur le podium, la pin-up et effeuilleuse américaine Dita Von Teese, qui participe également à quelques représentations exceptionnelles du spectacle autobiographique de Jean Paul Gaultier "Fashion Freak show" aux Folies Bergère, défile en robe longue de tulle couleur chair aux épaules "harpons".

"J'ai toujours montré des beautés différentes, elle en fait partie. Elle a une grâce, un goût tellement énorme pour la mode, une élégance tellement grande", commente Jean Paul Gaultier en coulisse.

Son autre égérie, Anna Cleveland, une beauté atypique à l'allure de danseuse, fille de Pat Cleveland, top-model star des seventies, joue un mini-spectacle en présentant l'ultime look de robe de mariée longue blanche et transparente d’inspiration japonaise. Une performance plutôt rare sur les podiums où les mannequins défilent l'air absent pour ne pas distraire le public de la contemplation des vêtements.

Cette mariée "est une tornade, un ouragan et en même temps elle est en elle seule un poème", s'émerveille le couturier.

L'autre mannequin préférée du couturier, Coco Rocha, professionnelle de la danse irlandaise, a porté une robe cage d'organza turquoise.

Bleu, vert, corail - les couleurs et les motifs sont inspirés de la vie aquatique, la collection porte aussi un message écologique - "les choses sont belles et on ne tue pas les animaux pour autant", souligne le couturier qui s'est engagé à renoncer à la fourrure pour ses prochaines collections. "C'est un hommage à cette vie inspirante qu'il faut préserver".

- "tout plissé" -

Les motifs japonais apparaissent dans des Obi, ceintures de kimono revisitées, des ceintures "îlots" plissées et dans la manière dont certaines mannequins évoluent sur le podium.

"Je voulais que tout soit plissé, même les cheveux", dit le couturier qui a envoyé une invitation plissée pour son défilé. Pour les prochaines collections il y aura des visages "plissés, ridés, des visages de personnes âgées parce que c'est très beau".

Les coiffures de couleurs improbables - corail, rose, vert - sont gaufrées avec un effet coiffé décoiffé. Un mini-chapeau plissé complète d'autres looks.

"Tout devait être léger, même les cheveux. Je les voulais comme ceux de geisha, avec un effet après amour qui est très beau. Ils étaient importants par rapport à l'équilibre des couleurs des vêtements", souligne Jean Paul Gaultier.

Dans un look "wasabi", les cheveux sont de la même couleur verte qu'un top plissé et des pièces plissées qui, accrochées au mollet avec des lanières, se portent façon cuissardes avec un mini-short noir.

La "silhouette X" est un autre temps fort de la collection qu'on retrouve sur une robe corset sculptée à tressage de franges couleur chair, une combinaison bleue marine- blanc ou en robes noires ou colorées.