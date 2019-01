Contrebande de cigarettes: un ancien ministre jordanien arrêté pour corruption présumée

(Belga) Un ancien ministre et un ex-directeur des Douanes ont été arrêtés mercredi en Jordanie pour corruption présumée dans l'affaire dite de la "production et contrebande de cigarettes", a indiqué une source judiciaire.

L'ancien ministre de l'Eau et de l'Irrigation, Munir Awais, l'ancien directeur des Douanes, le Brigadier Waddah el-Hammoud, ont été arrêtés ainsi que quatre autres ex-responsables, a ajouté cette source, sous le couvert de l'anonymat. "Ils ont été interrogés par le procureur de la Cour de sûreté de l'Etat et il a été décidé de les arrêter", a-t-elle ajouté. Les six suspects ont été inculpés notamment "d'actions susceptibles de nuire à la société et à l'économie (...), de contrebande douanière, d'évasion fiscale et d'abus de pouvoir", a-t-on poursuivi. En fuite, un homme d'affaires jordanien, Aouni Moutih, avait été extradé par la Turquie le mois dernier en lien avec ce dossier. La porte-parole du gouvernement, Joumana Ghneimate, avait annoncé le 23 juillet la décision des autorités d'arrêter 30 personnes soupçonnées d'implication dans une affaire de production et de contrebande de cigarettes. Seize personnes ont été arrêtées en juillet après des perquisitions menées par les services de sécurité dans une unité de production de cigarettes, dans le sud de la capitale Amman. L'affaire a eu un fort retentissement à travers le pays, traversé par un profond malaise social. La Jordanie a été secouée en juin par une semaine de manifestations ayant provoqué la chute de l'ancien Premier ministre. (Belga)