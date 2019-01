Un appartement new-yorkais vendu pour 238 millions de dollars (presse)

Un appartement situé dans une tour new-yorkaise en cours d'achèvement a été vendu pour 238 millions de dollars au PDG de la société d'investissement alternatif Citadel, Ken Griffin, selon plusieurs médias américains, ce qui en ferait le logement le plus cher des Etats-Unis.

Sollicité par l'AFP, ni Vornado Realty Trust, promoteur du projet, ni Citadel n'ont confirmé l'information.

Ce quadruplexe de plus de 2.100 mètres carrés est situé dans les derniers étages de l'immeuble au 220 Central Park South, en lisière de Central Park.

L'appartement comprend 16 chambres et 17 salles de bain, cinq balcons et une terrasse qui fait face à Central Park, selon le magazine Forbes.

La transaction éclipserait l'ancien record de l'appartement le plus cher de l'histoire de New York, détenu jusqu'ici par un duplex de l'immeuble One57, situé non loin de là, sur la 57ème rue, et acquis pour 100,5 millions de dollars par l'entrepreneur Michael Dell en 2014.

Fondateur de la société d'investissement alternatif Citadel, Ken Griffin en est le PDG depuis sa création, en 1990. Sa fortune est estimée à 9,9 milliards de dollars par le site de Forbes.

Depuis plusieurs mois, il s'est lancé dans une vague d'achats dans l'immobilier de luxe, avec notamment une résidence gigantesque à Londres, en bordure de St James's Park, pour 95 millions de livres (122 millions de dollars), selon des informations de presse parues lundi.

D'une hauteur de 290 mètres, l'immeuble du 220 Central Park South, aux façades en pierre calcaire grise dite Silver Shadow, est inspiré des immeubles new-yorkais emblématiques de l'avant-guerre.