Près de 800.000 personnes ont pris part au programme Erasmus+ en 2017

Près de 800.000 personnes - dont 22.942 en Belgique - ont pu étudier, se former ou faire du volontariat à l'étranger dans le cadre du programme Erasmus+ en 2017, ce qui représente un record et une hausse de 10% par rapport à 2016, a annoncé jeudi la Commission européenne.

Le programme a aussi financé la coopération entre des établissements d'enseignement, des organisations de jeunesse et des entreprises. En tout, 84.700 organisations ont participé à 22.400 projets. Erasmus+ a permis à plus de 400.000 étudiants, stagiaires et membres du personnel de l'enseignement supérieur de passer une période d'apprentissage, de formation ou d'enseignement à l'étranger au cours de l'année universitaire 2016/2017. La France, l'Allemagne et l'Espagne ont été les trois principaux pays d'origine des étudiants, tandis que l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont été les trois pays d'accueil favoris de ces derniers. Au total, l'UE a investi un montant record de 2,6 milliards d'euros dans Erasmus+ en 2017, soit une augmentation de 13% par rapport à 2016. En mai dernier, la Commission européenne a proposé de doubler le budget du programme d'échange pour le faire passer à 30 milliards d'euros sur la période de financement 2021-2027, contre 14,7 milliards lors de la période en cours (2014-2020).