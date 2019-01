Ukraine: l'ex-président Ianoukovitch condamné à 13 ans de prison pour "haute trahison"

(Belga) Un tribunal de Kiev a condamné jeudi l'ex-président ukrainien Viktor Ianoukovitch à 13 ans de prison pour "haute trahison", au terme d'un procès qui s'est déroulé en son absence.

"Le tribunal a décidé de reconnaître coupable" M. Ianoukovitch, 68 ans, réfugié en Russie depuis 2014, et de "le condamner à une peine de 13 ans de prison", a déclaré le juge Vladislav Deviatko. Selon le tribunal, "par ses actes illégitimes prémédités, M. Ianoukovitch a commis un crime sapant les fondements de la sécurité nationale ukrainienne (...)", à savoir "une haute trahison", a précisé le juge. Elu président de l'Ukraine en 2010, M. Ianoukovitch avait fui en février 2014 à Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, après plusieurs semaines d'une contestation pro-européenne à Kiev réprimée dans le sang. Il avait été destitué le 22 février 2014 par le Parlement. Vladimir Poutine a par la suite révélé que cette fuite avait été rendue possible grâce à une opération spéciale élaborée à Moscou et destinée à exfiltrer Viktor Ianoukovitch. Les nouvelles autorités pro-occidentales de Kiev ont exigé à plusieurs reprises son extradition. (Belga)