Raoul Hedebouw reprend le chant des jeunes face à la ministre: "On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat" (vidéo)

"On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat!", "On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat!", a chanté et répété Raoul Hedebouw devant la ministre de l'environnement, Marie-Christine Marghem, cet après-midi au parlement fédéral. "Vous avez entendu madame la ministre ? Ils étaient 35.000 ce matin à nous dire que vous n'entendiez pas, que vous n'entendiez rien de ce qu'ils avaient à dire. Vous faites comme si... Mais vous n'écoutez pas ce qu'ils ont à dire. 35.000!", a-t-il poursuivi. Il interpellait la ministre sur le mutisme du gouvernement en affaires courantes face aux multiples marches des jeunes pour que des actions soient prises afin de limiter le réchauffement climatique.

Environ 35.000 personnes ont participé à la troisième marche des jeunes pour le climat à Bruxelles jeudi. La semaine dernière, 12.500 élèves du secondaire avaient brossé les cours pour réclamer des mesures politiques. Pour la première fois, les étudiants des universités et des hautes écoles sont également présents dans la rue à l'occasion de cette marche.