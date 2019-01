Le président Tshisekedi promet la libération de "tous les prisonniers politiques"

(Belga) Le nouveau président congolais Félix Tshisekedi a promis jeudi, lors son discours d'investiture, de libérer tous les "prisonniers politiques" en République démocratique du Congo.

"Le ministre de la Justice sera chargé de recenser tous les prisonniers politiques, d'opinion ou assimilés, sur l'ensemble du territoire national en vue de leur prochaine libération", a annoncé M. Tshisekedi. Il a aussi promis d'améliorer le respect des droits de l'homme dans le pays. "Sous notre mandat, nous veillerons à garantir à chaque citoyen le respect de l'exercice de ses droits fondamentaux. Nous nous engageons à bannir toute forme de discrimination", a assuré le nouveau président de la République issu du parti historique de l'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS). "Dans ce contexte, le gouvernement initiera une campagne de sensibilisation pour tous les agents de l'État sur leur responsabilité vis-à-vis de nos populations", a-t-il ajouté lors de cette cérémonie solennelle. Des acteurs de la société civile et membres de partis politique ont régulièrement dénoncé les dérives du régime du président sortant Joseph Kabila: arrestation d'activistes, répression des manifestations d'opposition. "Nous avons été votre fervent adversaire politique, monsieur le président", a rappelé Félix Tshisekedi à Joseph Kabila, lors de cette passation de pouvoirs. Il parlait de lui autant que de son père Etienne décédé le 1er février 2017, figure historique de l'opposition après un passage au pouvoir dans les années 60. "Nous voulons rendre un hommage héroïque à celui qui a orienté et façonné notre lutte politique durant quatre décennies avant de nous quitter au coeur du combat, le 1er février 2017 (...). Le président Etienne Tshisekedi nous a inculqué les valeurs de l'agir politique au service de chaque Congolais", a déclaré son fils, sans se prononcer sur le rapatriement de sa dépouille qui se trouve toujours à Bruxelles. M. Tshisekedi a aussi rendu hommage à ses deux anciens adversaires à l'élection présidentielle, l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary et l'autre opposant Martin Fayulu, qualifié de "soldat du peuple". M. Fayulu conteste les résultats officiels de l'élection et revendique la victoire avec 60% des voix. Son recours a été rejeté par la Cour constitutionnelle.