JMJ: plaidoyer du pape au Panama contre "toute forme de corruption" en politique

(Belga) Le pape François a prononcé jeudi un plaidoyer contre "toute forme de corruption" en politique, dans son premier discours au Panama, au moment où plusieurs scandales financiers éclaboussent des dirigeants sur le continent américain.

"Les nouvelles générations, par leur joie et leur enthousiasme, par leur liberté, leur sensibilité et leur capacité critique demandent aux adultes, mais spécialement à tous ceux qui exercent un leadership dans la vie publique, de mener une vie conforme à la dignité et à l'autorité qu'ils revêtent et qui leur a été confiée", a déclaré le pape, présent jusqu'à dimanche dans ce pays d'Amérique centrale qui accueille les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ). "C'est une invitation à (...) mener une vie qui montre que la fonction publique est synonyme d'honnêteté et de justice et antinomique de toute forme de corruption", a-t-il ajouté. Du Brésilien Lula aux quatre derniers dirigeants péruviens, une douzaine d'ex-présidents d'Amérique latine sont en prison, en fuite, impliqués ou destitués pour des affaires de ce type. Plusieurs de ces dossiers sont en lien avec le géant brésilien du BTP Odebrecht, à l'origine d'un vaste scandale de corruption qui ébranle la classe politique de cette région ces dernières années. Selon le ministère américain de la Justice (DoJ), cette entreprise a distribué pendant plus d'une décennie 788 millions de dollars dans une dizaine de pays de la région et deux en Afrique, emportant avec lui présidents en exercice, anciens chefs d'Etat et ministres. (Belga)