Nouveaux morceaux pour Vampire Weekend, les premiers depuis 2013

Le groupe new-yorkais indépendant Vampire Weekend a publié jeudi deux nouvelles chansons, les premières depuis 2013, préambule à leur quatrième album très attendu.

Le premier, intitulé "Harmony Hall", est typique du style pop intello du groupe, avec une touche de folk. Le second, "2021", utilise des extraits de la musique du pionnier japonais de l'électro, Haruomi Hosono.

Ezra Koenig, leader de Vampire Weekend, a révélé que l'album à venir, "Father of the Bride", comprendrait 18 titres. Avant sa sortie, le groupe a prévu de dévoiler six morceaux --deux par mois-- à commencer par la paire de chansons mises en ligne jeudi.

"Je sais que cinq ou six ans est considéré comme une longue période entre deux disques", a écrit le chanteur sur son compte Instagram. "Personnellement, je trouve que c'est un rythme digne, qui convient à un groupe qui a déjà sorti trois albums."

"Mais chacun a sa propre appréhension du temps", a-t-il ajouté.

Le dernier album du groupe, "Modern Vampires of the City", avait été mis en vente en mai 2013.

Le nouveau disque sera le premier depuis le départ officiel du claviériste et co-parolier Rostam Batmanglij, qui est resté en bons termes avec le groupe et a contribué à cet album, selon Ezra Koenig.

Artiste protéiforme, ce dernier a profité de la pause du groupe pour créer, en collaboration avec deux studios japonais, une série animée pour Netflix, "Neo Yokio". Il a expliqué que ce projet lui avait permis de retrouver le goût de faire un nouvel album.