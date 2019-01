France: Airbus va verser une prime à des milliers de salariés

(Belga) L'avionneur européen Airbus a annoncé jeudi le versement d'une "prime exceptionnelle" à des milliers de ses salariés en France, à l'instar d'autres grandes entreprises françaises ayant répondu à l'appel d'Emmanuel Macron à donner un coup de pouce au pouvoir d'achat.

Cette prime, qui sera versée en février, concerne "55% des salariés en CDD (contrat de travail à durée déterminée), CDI (contrat de travail à durée indéterminée) ou apprentis en France", a tweeté Airbus, sans donner le chiffre exact des bénéficiaires. Elle varie entre 800 euros - pour les salaires à 1.700 euros brut - et 300 euros - pour les salaires équivalant à un maximum de trois Smic (le salaire minimum)-, a précisé le constructeur européen. La prime, exemptée de cotisations sociales et d'impôts jusqu'à 1.000 euros, facultative pour les entreprises, fait partie des mesures d'urgence annoncées par le gouvernement pour répondre à la crise des "gilets jaunes". "Ce qui est important c'est que cela ne grève en aucun cas les négociations de politique salariale, qui doivent débuter à la mi-février", a commenté pour l'AFP le président du syndicat CFTC Airbus, Olivier Esteban. Plusieurs grands groupes français, comme Total, Orange, Michelin et la SNCF (les chemins de fer), ont répondu positivement à la demande du président français du 10 décembre de verser, sur la base du volontariat, une "prime de fin d'année à leurs employés" sans impôts ni cotisations sociales. (Belga)