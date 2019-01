L'ULB s'expose au bénéfice du travail de Médecins du Monde auprès des réfugiés

(Belga) L'exposition multidisciplinaire de l'Université libre de Bruxelles (ULB), réalisée par ses membres, son personnel, ses étudiants et ses anciens, s'ouvre vendredi au public à l'Espace Architecture de la Faculté d'architecture La Cambre Horta, place Flagey à Ixelles. Elle s'y tiendra jusqu'au 24 février prochain. Une vente aux enchères sera organisée, à 16H00 ce dernier jour, au profit de Médecins du Monde pour son action en faveur des réfugiés.

L'ULB organise cette exposition tous les deux ans. Organisée par ULB Culture, la Faculté d'Architecture La Cambre Horta et ULB Engagée, cette édition 2019 se tiendra pour la première fois hors du campus du Solbosch pour renforcer les liens de l'université avec la ville. Elle se place aussi sous le signe de la solidarité grâce à cette première vente aux enchères caritative. L'appel à candidatures de cette année a permis de retenir 73 personnes sur 80 inscrits. Environ 130 œuvres, cédées gracieusement, seront exposées, parmi lesquelles des photographies, des peintures, des sculptures, des installations ou encore des compositions musicales. "Beaucoup d'artistes exposés sont des scientifiques", a noté Nathalie Levy, chargée des expositions au sein du service ULB Culture, lors du vernissage jeudi soir. "Ils ont une autre façon de regarder le monde. David Perez-Morga, un chercheur en parasitologie, réalise des photos de parasites et de cellules sous microscope électronique à balayage. Le physicien Jean-Louis Colot fait des photographies sphériques de paysage, grâce à ses compétences de physicien. Un collectif propose l'herbier du Maelbeek avec la végétation qui pousse sur la friche Eggevoort. C'est le fruit d'un an de travail. (...) Il y a aussi beaucoup d'oeuvres de professeurs en architecture, qui sont plasticiens. Ce sont des oeuvres qui d'habitude se vendent assez cher dans les galeries et il n'y a pas de prix de réserve à notre vente aux enchères Des étudiants de la faculté d'architecture ont également fait don de plusieurs de leurs créations. (Belga)