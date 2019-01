Découverte de la dépouille de l'explorateur qui a mis l'Australie sur la carte

(Belga) Les restes du premier navigateur et explorateur britannique à faire le tour du continent australien et à populariser le nom du pays ont été découverts près d'une des gares londoniennes les plus fréquentées.

Les archéologues occupés à fouiller un vaste lieu de sépulture près de la gare de Euston ont expliqué vendredi avoir découvert un plastron funéraire identifiant la dernière demeure du capitaine Matthew Flinders de la Royal Navy. Le capitaine Flinders fut inhumé le 23 juillet 1814 mais avait eu le temps de publier "A Voyage to Terra Australia" qui décrivait sa circumnavigation de l'Australie en 1802-1803, prouvant qu'il s'agissait d'un continent. "Le capitaine Flinders a mis l'Australie sur la carte grâce à sa ténacité et à son expertise en tant que navigateur et explorateur", déclare dans un communiqué Helen Wass, l'archéologue chargée des fouilles du chantier du projet géant de ligne ferroviaire à grande vitesse HS2. Selon les archéologues, l'explorateur est également réputé avoir donné son nom à l'Australie. "Même s'il ne fut pas le premier à utiliser le terme, ses travaux ont popularisé son usage". Le nombre de dépouilles sur le site est estimé à 40.000 et les archéologues étaient loin d'être sûrs de retrouver celle du navigateur, dont le lieu d'inhumation avait fait l'objet de multiples spéculations. "Nous avons eu de la chance", a poursuivi Mme Wass. "Il avait un plastron en plomb ce qui signifie qu'il ne pouvait être corrodé". "Nous allons à présent pouvoir étudier son squelette pour voir si la vie en mer a laissé des traces, ce qu'on peut savoir de plus sur lui". L'explorateur fait figure de héros pour de nombreux Australiens d'origine européenne. De multiples rues, gares, places et villes portent son nom à travers l'immense pays. La découverte est annoncée à la veille de la fête nationale controversée commémorant l'arrivée des premiers colons britanniques en 1788 dans ce pays où vivaient les Aborigènes et indigènes du détroit de Torrès depuis des dizaines de milliers d'années. Aux yeux de nombreux Australiens, le débarquement de la Première flotte britannique et les incursions de navigateurs comme le capitaine Flinders furent annonciateurs de la destruction des sociétés et cultures aborigènes. La controverse est également alimentée par le rôle joué par un aide aborigène de Flinders nommé Bungaree, largement éclipsé par le capitaine britannique, mais qui selon les historiens fut crucial pour le succès de ses voyages. (Belga)